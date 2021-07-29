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Дизайнер Хмельницкая рассказала об отсутствии в современном искусстве четких градаций

  /   Обновлено: 29 июля 2021 19:26
Общество
Дизайнер Хмельницкая рассказала об отсутствии в современном искусстве четких градаций
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 июля. Тина Хмельницкая — художница и автор дизайнерских украшений — обсудила в медиацентре «Патриот» градации современного искусства и ценность каждого творения для мирового наследия.

Часто многие спорят по поводу продажи произведений искусства. По мнению одних, это нормальный и естественный процесс. Другие же видят в этом обыкновенное отмывание денег и даже форму взятки. Тине Хмельницкой также задали этот вопрос в рамках пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Нельзя все взять и вогнать в определенные рамки. Для искусства прежде всего время определяет в будущем, какое произведение по-настоящему великое и какое нет», — высказалась художница.

По ее словам, человечество узнает только через несколько лет, кто из тех деятелей искусств, что сейчас творят, останутся в истории, а кто исчезнет вместе со своими произведениями. Из-за этого однозначно определить стоимость того или иного предмета очень сложно, и для этого существуют аукционные дома, убеждена Тина Хмельницкая. Художница высказалась и насчет своих изделий: поскольку они из бюджетных сплавов и полиэстеров, то проживут, вероятно, много лет.

 

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