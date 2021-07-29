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Строительная бытовка дотла сгорела в Адмиралтейском районе Петербурга

  /   Обновлено: 29 июля 2021 18:36
Происшествия
Строительная бытовка дотла сгорела в Адмиралтейском районе Петербурга
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ по Вологодской области

Санкт-Петербург, 29 июля. Огонь уничтожил дощатую строительную бытовку в Адмиралтейском районе города. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о возгорании на Парфеновской улице поступило на пульт дежурного МЧС в 17:52. Спустя несколько минут пожар удалось полностью локализовать. К тушению были привлечены десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Причины ЧП устанавливаются.

Несколько дней назад огнеборцы потушили полыхающий мотоцикл в Выборгском районе Петербурга. Инцидент произошел ночью на Заречной улице, никто не пострадал.

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