Строительная бытовка дотла сгорела в Адмиралтейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июля. Огонь уничтожил дощатую строительную бытовку в Адмиралтейском районе города. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о возгорании на Парфеновской улице поступило на пульт дежурного МЧС в 17:52. Спустя несколько минут пожар удалось полностью локализовать. К тушению были привлечены десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Причины ЧП устанавливаются.

Несколько дней назад огнеборцы потушили полыхающий мотоцикл в Выборгском районе Петербурга. Инцидент произошел ночью на Заречной улице, никто не пострадал.