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Установлена личность утонувшего в Мойке подростка

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:55
Происшествия
Установлена личность утонувшего в Мойке подростка
Невские Новости

Санкт-Петербург, 29 июля. Стала известна личность подростка, утонувшего в реке Мойка.

Погибшим мальчиком оказался Сергей К. 2005 года рождения, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах. Тело подростка вытащили из воды на спуске к реке рядом с Павильоном России.

Сотрудники МЧС пытались вернуть его к жизни, однако им это не удалось. Мальчик пробыл под водой около 20 минут.

Ранее сообщалось, что двое братьев 16 и 18 лет решили поспорить, смогут ли они переплыть реку туда и обратно. В итоге старшего подростка смогли спасти, а его младший брат утонул.

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петербург мойка утонул
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