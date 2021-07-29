Установлена личность утонувшего в Мойке подростка

Санкт-Петербург, 29 июля. Стала известна личность подростка, утонувшего в реке Мойка.

Погибшим мальчиком оказался Сергей К. 2005 года рождения, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах. Тело подростка вытащили из воды на спуске к реке рядом с Павильоном России.

Сотрудники МЧС пытались вернуть его к жизни, однако им это не удалось. Мальчик пробыл под водой около 20 минут.

Ранее сообщалось, что двое братьев 16 и 18 лет решили поспорить, смогут ли они переплыть реку туда и обратно. В итоге старшего подростка смогли спасти, а его младший брат утонул.