Юноша пытался переплыть Мойку на спор и утонул

Санкт-Петербург, 29 июля. Братья поспорили на то, что переплывут реку в Северной столице. В итоге один из них погиб, а второго спас местный житель.

Трагедия с подростком произошла на набережной Мойки возле павильона Росси. Двое братьев в возрасте 16 и 18 лет поспорили о том, что смогут переплыть реку туда и обратно. В итоге старшего ребенка пришлось спасать, а его младший брат утонул.

На помощь мальчикам пришел местный житель, который бросился в воду, когда услышал крики о помощи. Однако одного из мальчиков, по словам мужчины, могло затащить под двигатель при заднем ходе катера и его не удалось вытащить на берег.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Юноша пробыл под водой 20 минут, его не удалось реанимировать.

Еще один подросток утонул в Обском море в Новосибирске. Мальчик находился без присмотра родителей.