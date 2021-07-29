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Художница Хмельницкая рассказала, какие украшения можно сделать из мусора

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:28
Общество
Художница Хмельницкая рассказала, какие украшения можно сделать из мусора
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 июля. В медиацентре «Патриот» прошла пресс-конференция, на которой художница и благотворитель Тина Хмельницкая рассказала об украшениях, которые она делает из переработанных материалов.

Мероприятие было посвящено теме: «Может ли искусство решать проблемы насилия». Хмельницкая рассказала о своих проектах, которые связаны с экологическими проблемами. На протяжении пяти лет художница создает украшения из переработанных материалов. К примеру, ожерелья из мусорных пакетов или брошки из банки.

«Наше стремление показать, что все может найти вторую жизнь», — заявила Хмельницкая.

Художница стремится обратить внимание на бережное отношение к природе и, в частности, раздельный сбор мусора. Даже из фрагмента пластиковых бутылок можно сделать что-то интересное, необычное и творческое, резюмировала Хмельницкая.

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переработка мусора хмельницкая медиацентр патриот
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