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В Петербург поступила партия однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт»

  /   Обновлено: 29 июля 2021 17:24
Общество
В Петербург поступила партия однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт»
Prt Scr youtube.com  /  ВЕСТИ Калининград

Санкт-Петербург, 29 июля. Крупная партия однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступила в Петербург.

Ее всю израсходуют на петербуржцев, желающих привиться от COVID-19. Об этом написал вице-губернатор города Олег Эргашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Во вторник на фармбазу Санкт‑Петербурга доставили 39 320 комплектов доз вакцины. Сейчас ее развозят в 100 прививочных пунктов», — подчеркнул он.

Эргашев напомнил, что «Спутником Лайт» рекомендуют привиться в основном тем, кто уже перенес коронавирус. На сайте городского комздрава вскоре появится список мест, в которых можно вакцинироваться данным препаратом.

Россиянам ранее объяснили важность ревакцинации от коронавируса. Дело в том, что для повышения уровня антител нужно вводить дополнительные дозы вакцины.

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