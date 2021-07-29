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Стрелявшего из пневматики по детям петербуржца отправили под домашний арест

  /   Обновлено: 29 июля 2021 16:24
Происшествия
Стрелявшего из пневматики по детям петербуржца отправили под домашний арест
http://koblt.customs.ru  /  Пресс-служба Калининградской областной таможни

Санкт-Петербург, 29 июля. Решением Красносельского районного суда Северной столицы обвиняемый в стрельбе из пневматического оружия по детской площадке отправлен под домашний арест.

В частности, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Все произошло вечером 26 июля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону детской площадки из окна своей квартиры. В результате были травмированы двое несовершеннолетних.

Свою вину мужчина полностью признал, однако посчитал избранную в его отношении меру пресечения слишком суровой. Под домашним арестом стрелок пробудет до 26 сентября текущего года.

Ранее РИАМО сообщало о том, что суд оставил советника главы Роскосмоса Сафронова под арестом.

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