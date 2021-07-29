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Голый мужчина хватал детей за половые органы во время купания в реке Пряжка

  /   Обновлено: 29 июля 2021 16:04
Происшествия
Голый мужчина хватал детей за половые органы во время купания в реке Пряжка
wikipedia.org  /  Alex 'Florstein' Fedorov

Санкт-Петербург, 29 июля. Сотрудники полиции задержали обнаженного мужчину, который трогал школьников за половые органы во время купания в реке Пряжка.

В дежурную часть обратился несовершеннолетний петербуржец, который заявил, что голый злоумышленник плавает в реке, пристает к детям и показывает свои гениталии, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

На место оперативно прибыл наряд полиции, подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 34-летний житель Башкортостана. Он предлагал мальчикам «обучить их плаванию» и трогал за интимные места во время нахождения в воде. После этого извращенец устроил акт эксгибиционизма.

Оказалось, что мужчина был судим за кражу, ложный донос, а также умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью. Его поместили в психоневрологический диспансер. По данному факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Несколько дней назад 43-летний петербуржец домогался десятилетней дочери своей сожительницы по пути в магазин. Он обнимал девочку, просил вступить с ним в романтические отношения, надеть красивое платье и не рассказывать об этом маме.

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