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Петербуржца приговорили к условному сроку за появление в аэропорту с гранатой

  /   Обновлено: 29 июля 2021 15:56
Происшествия
Петербуржца приговорили к условному сроку за появление в аэропорту с гранатой
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 июля. Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину, в рюкзаке которого сотрудники транспортной безопасности аэропорта Пулково нашли ручную гранату, к условному сроку.

На скамье подсудимых оказался Василий Бачило, который прибыл в терминал воздушной гавани с ручной осколочной гранатой Ф-1. Взрывное устройство не было самодельным, зато было снаряжено 50–56 граммами тротила. Суд признал петербуржца виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 24.11.2014 года №370-ФЗ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Петербуржец полностью признал свою вину и раскаялся в противоправной деятельности. По информации следствия, у мужчины есть два высших образования и постоянное место жительства. Московский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 50 тыс. рублей.

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