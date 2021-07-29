«Родинцы» в ЗакСе помогут Петербургу развиваться — Пригожин

Санкт-Петербург, 29 июля. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал выдвижение 54 кандидатов от партии «Родина» в ЗакС Санкт-Петербурга.

Журналисты издания Delovoe.TV поинтересовались у предпринимателя, будет ли участие в выборах кандидатов от «Родины» помехой для действующего губернатора и как это скажется на работе ЗакСа. В ответ Пригожин отметил, что ЗакС предыдущего созыва погряз в скандалах, связанных с многомиллионными депутатскими поправками и распилом генплана, в котором не учтены интересы Петербурга. А вот «родинцы» будут помогать городу в его развитии.

«А некоторые депутаты, как я и говорил, вообще только и делают, что работают на свой карман. Я за то, чтобы этот орган законодательной власти помогал, а не мешал губернатору в развитии Петербурга, привлечении инвестиций и увеличении городского бюджета. Многие эксперты ждут, что в результате предстоящих выборов губернатор сможет настроить ЗакС под себя, а значит на благо города и горожан. Надеюсь, я в этом не ошибаюсь», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Бизнесмен также подчеркнул, что на фоне ситуации с коронавирусом и санкциями такие патриоты, как члены партии «Родина», являются более востребованными.

«Конечно, я не думаю, что все 54 представителя партии пройдут в ЗакС, ведь «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР вместе выставили более 200 кандидатов. Но надеюсь, что даже несколько активных патриотов неплохо взбудоражат лягушек в этом болоте. И это станет хорошим подспорьем в развитии Петербурга», — заключил он.

Ранее предприниматель заявил, что всех депутатов петербургского ЗакСа необходимо «гнать поганой метлой». Его мнение привела пресс-служба «Конкорда».