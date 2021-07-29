Ливни, грозы и усиление ветра обрушатся на Петербург в ближайшие часы

Санкт-Петербург, 29 июля. Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в ближайшие два часа, предупредили специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно прогнозам синоптиков, ожидаются ливни, грозы и усиление шквалистого ветра до 15 метров в секунду. Жителей Северной столицы призвали быть предельно внимательными и по возможности оставаться дома.

В этот день столбики уличных термометров не поднимутся выше отметки в +22...+24 градуса. А ночная температура воздуха составит от +17 до +19 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.