Иномарка сгорела дотла на Туристской улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июля. Сотрудники МЧС тушили загоревшуюся на Туристской улице иномарку Ford. Информации о пострадавших и погибших не имеется.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 13:47 по московскому времени. Прибывшие на место спасатели установили, что автомобиль сгорел полностью. В 13:54 возгорание было ликвидировано. На месте происшествия работали две единицы техники и десять человек личного состава.

Накануне загорелся одноэтажный дом на Новоорловской улице Приморского района. Сотрудники экстренных служб смогли оперативно ликвидировать пожар.