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Иномарка сгорела дотла на Туристской улице в Петербурге

  /   Обновлено: 29 июля 2021 14:29
Происшествия
Иномарка сгорела дотла на Туристской улице в Петербурге
Невские Новости  /  Дарья Логинова

Санкт-Петербург, 29 июля. Сотрудники МЧС тушили загоревшуюся на Туристской улице иномарку Ford. Информации о пострадавших и погибших не имеется.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 13:47 по московскому времени. Прибывшие на место спасатели установили, что автомобиль сгорел полностью. В 13:54 возгорание было ликвидировано. На месте происшествия работали две единицы техники и десять человек личного состава.

Накануне загорелся одноэтажный дом на Новоорловской улице Приморского района. Сотрудники экстренных служб смогли оперативно ликвидировать пожар.

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пожар мчс приморский район
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