Петербургская полиция разоблачила мошенников, подделывавших справки о вакцинации

Санкт-Петербург, 29 июля. Врачи подозреваются в подделке документов о вакцинации от коронавируса. Полиция Северной столицы раскрыла подробности действий злоумышленников.

Выяснилось, что преступной деятельностью начала заниматься 31-летняя врач. Она также вовлекла 53-летнюю медсестру в изготовление фиктивных документов. Также фигурантом дела стал мужчина, который привлекал клиентов для таких услуг.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. Троих подозреваемых уже допросили. Другие детали преступления устанавливаются.