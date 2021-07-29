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Петербургская полиция разоблачила мошенников, подделывавших справки о вакцинации

  /   Обновлено: 29 июля 2021 14:59
Происшествия
Петербургская полиция разоблачила мошенников, подделывавших справки о вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 29 июля. Врачи подозреваются в подделке документов о вакцинации от коронавируса. Полиция Северной столицы раскрыла подробности действий злоумышленников.

Выяснилось, что преступной деятельностью начала заниматься 31-летняя врач. Она также вовлекла 53-летнюю медсестру в изготовление фиктивных документов. Также фигурантом дела стал мужчина, который привлекал клиентов для таких услуг.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. Троих подозреваемых уже допросили. Другие детали преступления устанавливаются.

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петербург мошенники полиция
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