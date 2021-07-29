МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды 30 июля

Санкт-Петербург, 29 июля. Жителей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, 30 июля.

Сообщение об этом поступило от регионального управления МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В некоторых районах города пройдут ливни, которые будут сопровождаться грозами. Ветер будет дуть с юго-запада. Скорость порывов составит до 18 метров в секунду.

Штормовое предупреждение ранее объявили в Ленинградской области. Грозы, ливни и град ожидаются в регионе 29 июля. Об этом сообщили в МЧС.