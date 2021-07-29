В Петербурге не планируют ужесточать ограничения из-за пандемии коронавируса

Санкт-Петербург, 29 июля. Власти Петербурга не видят никаких оснований для ужесточения в городе ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Пик третьей волны COVID-19 в Северной столице пришелся на последнюю неделю июня. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Сейчас оснований для ужесточения я не вижу», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

По словам Лисовца, сейчас наблюдается снижение показателей заболеваемости. В частности, уменьшается количество вызовов скорой медицинской помощи и число взрослых госпитализированных пациентов.

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции уже имеют 65% петербуржцев. А полный курс вакцинации прошли 941 тыс. человек.