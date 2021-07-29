В Смольном объяснили несколько смертей среди привившихся от коронавируса петербуржцев

Санкт-Петербург, 29 июля. Несколько привитых от коронавирусной инфекции пациентов скончались в Петербурге, сообщили в Смольном.

Однако эти случаи связаны с наличием у вакцинированных тяжелых сопутствующих заболеваний. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

«Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», — подчеркнул он.

При отсутствии факторов риска возможность заболеть и умереть является минимальной, добавил председатель ведомства. По его словам, вероятность летального исхода снижается более чем в 20 раз.

Как стало известно ранее, в Северной столице на следующей неделе откроют самый большой пункт вакцинации. Он будет расположен в торговом центре «Галерея».