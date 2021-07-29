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Момент удара молнии в шпиль «Лахта-центра» попал на видео
Общество
Момент удара молнии в шпиль «Лахта-центра» попал на видео
wikipedia.org  /  Uz1awa / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 29 июля. Сильный дождь, сопровождавшийся грозами, прошел в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июля. Несколько молний ударили в здание «Лахта-центра».

Пользователи социальных сетей делятся кадрами грозы, прошедшей минувшей ночью в Санкт-Петербурге. По словам горожан, несколько молний ударило в шпиль 462-метровой башни «Лахта-центра». Кадры события были размещены в группе «Приморский Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает издание Piter.tv, здание центра обеспечено пассивной защитой от молний. Система состоит из каркаса самой башни, а также рам, формирующих оболочку здания. Ток проходит через сваи, находящиеся в основании «Лахта-центра», и уходит в землю.

К России приближается циклон «Дирк», передает издание «Ридус» со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он утверждает, что россиянам не стоит ожидать от циклона серьезных погодных аномалий.

В Москве 29 июля ожидается теплая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки в +30 градусов, что объясняется влиянием теплого сектора североатлантического циклона.

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молния гроза лахта-центр
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