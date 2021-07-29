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Правоохранители задержали более 100 участников драки на юго-востоке Петербурга

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:04
Происшествия
Правоохранители задержали более 100 участников драки на юго-востоке Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 29 июля. Сотрудники полиции Петербурга задержали 140 мигрантов после массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков.

Участниками потасовки стали 280 граждан Узбекистана и 7 уроженцев Чеченской Республики. Пятерым дебоширам потребовалась медицинская помощь, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно предварительной версии следствия, причиной массовой драки мигрантов стал бытовой конфликт. Все дерущиеся жили в одной из гостиниц Санкт-Петербурга. Сотрудники полиции работают с задержанными после потасовки. Выясняются все детали и обстоятельства инцидента.

Ранее в Подмосковье произошел похожий случай. Группа приезжих устроила драку со стрельбой во дворе жилого дома в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, сообщал 360tv.ru.

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мигранты санкт-петербург драка задержание гостиница проспект Большевиков
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