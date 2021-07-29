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Стало известно, сколько зарабатывают медсестры в Петербурге
Общество
Стало известно, сколько зарабатывают медсестры в Петербурге
pixabay.com  /  voltamax

Санкт-Петербург, 29 июля. Специалисты сервиса SuperJob изучили требования работодателей и ожидания соискателей на должность медицинской сестры терапевта, а также выяснили размер их заработной платы.

Аналитики изучили вакансии, доступные в коммерческих клиниках. Так, в период с января по май 2021 года в сфере здравоохранения фиксировался повышенный спрос на медицинский персонал. При этом с мая по июнь количество вакансий выросло на 16,2%.

В первой половине 2021 года прирост заработной платы сотрудников этой отрасли достиг 6,9%. В Петербурге зарплатный максимум составил 70 тыс. рублей, в то время как в Москве этот показатель оказался около 80 тыс. рублей.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые строительные специальности в обеих столицах. Так, лидерами в рейтинге стали плиточники, монтажники окон ПВХ и промышленные альпинисты.

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