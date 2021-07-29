Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти из-за ухудшения погоды

Санкт-Петербург, 29 июля. Жителей Ленинградской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

Штормовое предупреждение выпустило главное управление МЧС России по региону. Так, с 12:00 до 15:00 ожидаются грозы, ливни и местами град.

При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15–17 метров в секунду. В ведомстве призвали жителей области быть предельно внимательными и, по возможности, оставаться дома в эти часы.

Дожди с грозами в четверг также пообещали и петербуржцам. При этом столбики уличных термометров в Северной столице не поднимутся выше отметки +24 градуса.