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Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти из-за ухудшения погоды

  /   Обновлено: 29 июля 2021 10:03
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти из-за ухудшения погоды
pixabay.com  /  WKIDESIGN

Санкт-Петербург, 29 июля. Жителей Ленинградской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

Штормовое предупреждение выпустило главное управление МЧС России по региону. Так, с 12:00 до 15:00 ожидаются грозы, ливни и местами град.

При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15–17 метров в секунду. В ведомстве призвали жителей области быть предельно внимательными и, по возможности, оставаться дома в эти часы.

Дожди с грозами в четверг также пообещали и петербуржцам. При этом столбики уличных термометров в Северной столице не поднимутся выше отметки +24 градуса.

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мчс штормовое предупреждение ленинградская область
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