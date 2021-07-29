Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 10:23
10:22
Происшествия
Более 150 человек стали жертвами наводнения на востоке Афганистана
10:20
Общество
В Москве более половины станций БКЛ достроят до конца 2021 года
10:20
Общество
У черных лебедей из Московского зоопарка появился птенец
10:20
Общество
Новую инфекционную больницу построят в Перми за 2,1 млрд рублей
10:17
Наука
Палеонтологи из США обнаружили останки древнего краба с сохранившимся мозгом
10:16
Общество
Тульская пшеница будет экспортироваться в Грецию
10:13
Политика
Пашинян указал на напряженную обстановку на границе Армении и Азербайджана
10:11
Политика
Захарову рассмешил рассказ Тихановской о «печеньках» от Байдена
10:10
Армия
ВКС России в ближайшее время получат первую партию «Прометеев»
10:09
Политика
Володин обсудил с Франклином Грэмом традиционные семейные ценности
Все новости

Петербуржцам пообещали дожди с грозами 29 июля
Общество
Петербуржцам пообещали дожди с грозами 29 июля
pixabay.com  /  Pexels

Санкт-Петербург, 29 июля. Синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали о погоде в Петербурге на четверг, 29 июля.

По словам специалистов, столбики термометров в Северной столице не поднимутся выше отметки в +22...+24 градуса. Ночью температура воздуха составит +17...+19 градусов.

Эксперты также сообщили, что во второй половине дня в городе ожидаются кратковременные дожди. Они предупредили, что местами возможны грозы. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться. Ветер будет дуть умеренный, однако при грозах возможно усиление порывов.

Как ранее сообщалось, Гидрометцентр спрогнозировал теплый август в большинстве регионов России. Синоптики рассказали о погоде в разных регионах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцам пообещали дожди с грозами 29 июля
погода петербург прогноз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru