Петербуржцам пообещали дожди с грозами 29 июля

Санкт-Петербург, 29 июля. Синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали о погоде в Петербурге на четверг, 29 июля.

По словам специалистов, столбики термометров в Северной столице не поднимутся выше отметки в +22...+24 градуса. Ночью температура воздуха составит +17...+19 градусов.

Эксперты также сообщили, что во второй половине дня в городе ожидаются кратковременные дожди. Они предупредили, что местами возможны грозы. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться. Ветер будет дуть умеренный, однако при грозах возможно усиление порывов.

Как ранее сообщалось, Гидрометцентр спрогнозировал теплый август в большинстве регионов России. Синоптики рассказали о погоде в разных регионах.