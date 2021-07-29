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Пожар произошел в одноэтажном доме в Приморском районе Санкт-Петербурга
Происшествия
Пожар произошел в одноэтажном доме в Приморском районе Санкт-Петербурга
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 29 июля. Одноэтажный дом на улице Новоорловской Приморского района загорелся в 02:33 по местному времени. Сотрудники экстренных служб смогли оперативно ликвидировать пожар.

Огонь распространился на площади в шесть квадратных метров. В результате происшествия обгорела стена. Пожарным потребовалось около 50 минут, чтобы отреагировать на вызов и потушить возгорание, сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали 20 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.

Автомобиль Skoda ранее загорелся в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Машина полностью выгорела, в результате инцидента никто не пострадал.

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