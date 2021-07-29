Автомобиль Skoda вспыхнул в Василеостровском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июля. Легковой автомобиль марки Skoda загорелся ночью в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Информация о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:41 29 июля. Пожар начался по адресу Василеостровский район, Дибуновская улица, 61. На месте происшествия спасатели зафиксировали полыхающий автомобиль Skoda.

Ликвидировали пожар две единицы техники и девять человек личного состава МЧС по Санкт-Петербургу. Огонь удалось полностью потушить в 02:06 часов. У автомобиля выгорел моторный отсек. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Пожарные Санкт-Петербурга выезжали на еще один вызов в Калининский район. Информация о возгорании легкового автомобиля Volkswagen поступила в 23:17 28 июля. Данных о погибших и пострадавших в МЧС не поступало.