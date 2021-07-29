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Общество
Реставрацию петербургского памятника Петру I оценили в 40 млн рублей
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Реставрацию петербургского памятника Петру I оценили в 40 млн рублей
Общество
Реставрацию петербургского памятника Петру I оценили в 40 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 июля. Один из наиболее известных памятников Санкт-Петербурга, Медного всадника, отправят на реставрацию до конца октября. На работы выделено 40 млн рублей.

Памятник Петру I находится на Сенатской площади. Работы будут включать реставрацию скульптуры и постамента. В последний раз восстановительные мероприятия проводились несколько десятилетий назад, отметили в Государственном музее городской скульптуры.

Контракт на 40 миллионов рублей заключен с ООО «РМ-Наследие». Разрешение на начало работ уже получено. Завершить реставрацию монумента должны к концу октября текущего года, сообщил директор музея Владимир Тимофеев.

Власти Северной столицы продолжают работы по восстановлению и реставрации 37 объектов культурного наследия. Сейчас соответствующие мероприятия проводят в Аничкове дворце, министерстве народного просвещения, Доме Пашкова.

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