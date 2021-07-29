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Петербуржцы показали кадры последствий сильного ливня
Общество
Петербуржцы показали кадры последствий сильного ливня
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 29 июля. Пришедший на смену изматывающей жары ливень доставил немало хлопот жителям Петербурга.

Сильные дожди обрушились на Северную столицу и Ленинградскую область днем в среду. Судя по прогнозу погоды, вся предстоящая неделя будет дождливой. Местные же жители надеются, что сильных ливней в ближайшее время не будет.

В соцсетях они делятся последствиями бушующей стихии. Подтопленным, в частности, оказался вестибюль железнодорожной станции «Рыбацкое». На опубликованном во «ВКонтанкте» видео видно, как работники станции пытаются справиться с перетекающей по полу водой.

В СНТ «Отрада» под Ломоносовом все могло закончится значительно хуже: молния ударила в сарай, а оттуда метнулась в жилой дом. Из-за этого разгорелся огонь. К счастью, никто не пострадал.

Успели петербуржцы заснять также удар молнии в «Лахта Центр».

В одной из деревень Всеволожского района Ленинградской области сильный ветер оборвал провода, оставив жителей без электричества. По данным 47news, очевидцы рассказали, что слышали жуткий грохот. Сотрудники «Ленэнерго» уже приступили к ремонту.

Пользователь «Москвич Питерский» в YouTube показал, как ливень превратил проспект Испытателей в Приморском районе в канал Испытателей: дорога утопала в воде.

На других видео видно, как вода добралась до тоннеля ЗСД в районе намывной территории Васильевского острова. Одна из полос почти полностью скрыта под водой. Водители сбрасывают скорость, чтобы аккуратно объехать огромную лужу.

Ранее сообщалось, что работники метрополитена Петербурга подготовили переносные помпы на случай подтопления станций из-за сильных ливней. Аварийные бригады подземки также готовы к вероятным нештатным ситуациям. Руководство автобусных парков направило в «Водоканал» перечень улиц, где наземный транспорт может столкнуться с затоплением проезжей части.

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