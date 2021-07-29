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Автомобиль Volkswagen загорелся в Калининском районе Петербурга

  /   Обновлено: 29 июля 2021 00:22
Происшествия
Автомобиль Volkswagen загорелся в Калининском районе Петербурга
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Санкт-Петербург, 29 июля. Пожар начался в Калининском районе Санкт-Петербурга. Поступило сообщение о возгорании в легковом автомобиле Volkswagen, сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23:17 28 июля. Согласно полученной информации, загорелся легковой автомобиль Volkswagen по адресу Калининский район, проспект Мечникова, 1.

На место происшествия выехали спасатели. К ликвидации возгорания привлекли две единицы техники и девять человек личного состава МЧС по Санкт-Петербургу. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Пожарные Северной столицы ликвидировали еще одно возгорание в Приморском районе. Автомобиль «Лада» вспыхнул в ночь на 28 июля. Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь к двум часам ночи.

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