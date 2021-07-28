Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 22:13
22:09
Происшествия
Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Вишневской в Москве
22:07
Шоу-бизнес
Ольга Орлова объяснила, почему Дава стал новым ведущим «Дома-2»
22:03
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой до сих пор судится с матерью своих четверых детей из-за алиментов
22:00
Общество
В крымское село Оленевка пришли блага цивилизации, которых ранее никогда не было
21:56
Происшествия
Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов
21:55
Общество
Фигуристка Медведева рассказала, почему никогда не даст автограф в ресторане
21:52
Общество
Выставку графики из собрания Третьяковской галереи откроют в Калининграде
21:49
Шоу-бизнес
Бритни Спирс выбрала себе нового опекуна вместо тирана-отца
21:39
Общество
Экс-глава Росздравнадзора Тельнова умерла в возрасте 69 лет
21:37
Политика
Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ в Донбассе
Все новости

Еще одна больница в Петербурге вернется в штатный режим работы

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:54
Общество
Еще одна больница в Петербурге вернется в штатный режим работы
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 28 июля. Городская многопрофильная больница №2 в Санкт-Петербурге в ближайшие выходные возобновит работу в штатном режиме и перестанет принимать коронавирусных больных.

Медицинское учреждение, ранее перепрофилированное под ковидный госпиталь, начнет прием плановых и экстренных пациентов с другими заболеваниями. Со 2 августа восстановится работа хирургического отделения.

Выздоровевших пациентов выписывают, с положительными результатами ПЦР-теста — переводят в другие больницы. Пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус остаются в медучреждении для окончания курса лечения.

Ранее в штатный режим работы вернулись еще две городские больницы — святителя Луки и Мариинская. Принимать пациентов медучреждения начнут после тщательной дезинфекции. Коронавирусных больных перевозили в ковидные госпитали в специально оборудованных медицинских автомобилях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Еще одна больница в Петербурге вернется в штатный режим работы
больница коронавирус ковидный госпиталь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru