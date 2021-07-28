Еще одна больница в Петербурге вернется в штатный режим работы

Санкт-Петербург, 28 июля. Городская многопрофильная больница №2 в Санкт-Петербурге в ближайшие выходные возобновит работу в штатном режиме и перестанет принимать коронавирусных больных.

Медицинское учреждение, ранее перепрофилированное под ковидный госпиталь, начнет прием плановых и экстренных пациентов с другими заболеваниями. Со 2 августа восстановится работа хирургического отделения.

Выздоровевших пациентов выписывают, с положительными результатами ПЦР-теста — переводят в другие больницы. Пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус остаются в медучреждении для окончания курса лечения.

Ранее в штатный режим работы вернулись еще две городские больницы — святителя Луки и Мариинская. Принимать пациентов медучреждения начнут после тщательной дезинфекции. Коронавирусных больных перевозили в ковидные госпитали в специально оборудованных медицинских автомобилях.