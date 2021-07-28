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Сад непрерывного цветения появится на набережной реки Охты в Петербурге
Общество
Сад непрерывного цветения появится на набережной реки Охты в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 28 июля. Власти Северной столицы пообещали благоустроить сад непрерывного цветения на набережной реки Охты. Он появится на участке вдоль Большеохтинского проспекта.

На набережной высадят многолетние цветы, кустарники и злаки. Ландшафтные дизайнеры решили отдать предпочтение целой палитре оттенков — от светлых желто-зеленых до интенсивных сине-сиреневых. В рамках проекта по созданию сада рассматривается идея плавного перехода цвета.

«Здесь очень большая зона коллектора, которые имеет большие территории для охраны. Поэтому здесь нельзя размещать деревья, кустарники», — рассказала заместитель председателя комитета по благоустройству Петербурга Лариса Канунникова.

При благоустройстве территории власти Северной столицы намерены сохранить ландшафт. К тому же в саду непрерывного цветения появятся дорожки для желающих совершить прогулку. Сейчас участок Охты, который благоустроят в ближайшее время, пользуется популярностью у владельцев домашних животных.

В этом году в Петербурге запланировано благоустройство 42 общественных пространств, заявил глава города Александр Беглов. На реализацию проекта выделено 2,4 млрд рублей. Средства предоставлены из городского бюджета, подчеркнул Александр Беглов.

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