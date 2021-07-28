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Петербург получил новую партию вакцины «Спутник V»
Общество
Петербург получил новую партию вакцины «Спутник V»
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 28 июля. Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в прививочные пункты Северной столицы.

Препарат расфасован по две дозы в ампуле. Всего 22 тыс. доз комплектов привезли в город. Жители Петербурга могут пройти процедуру в любом прививочном пункте Северной столицы бесплатно при наличии полиса ОМС.

Почти 1,2 млн горожан уже сделали прививку от коронавируса. Из них 968 тыс. человек уже получили оба компонента препарата и завершили процедуру. Вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания и предотвращает появление новых мутаций вируса, напомнили врачи.

Губернатор Петербурга Александр Беглов прошел ревакцинацию от COVID-19 в июне 2021 года. Титр антител к заболеванию неизбежно падает в организме с течением времени, объяснил градоначальник.

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петербург вакцина Спутник V
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