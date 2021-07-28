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Экс-главный нефролог Петербурга убил жену из корыстных побуждений
Происшествия
Экс-главный нефролог Петербурга убил жену из корыстных побуждений
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 28 июля. Следователи предполагают, бывший главный нефролог Петербурга убил супругу ради ее квартиры.

Сотрудники Следственного комитета считают, что бывший главный нефролог Санкт-Петербурга совершил убийство собственной жены ради достижения корыстных целей. По словам адвоката медика, следователи считают, что его клиент убил жену ради квартиры.

Теперь за убийство из корыстных побуждений злоумышленнику может грозить пожизненное лишение свободы.

Также стало известно, что следствие запросило домашний арест для девушки, сбившей ребенка на западе Москвы.

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