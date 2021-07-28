Суд поддержал постановление о запрете Резнику на посещение банка и МФЦ

Санкт-Петербург, 28 июля. Депутат Максим Резник попытался обжаловать постановление следователя запрете на посещение МФЦ, избиркома и банка. Суд отказался удовлетворить его жалобу.

Петербургский парламентарий также настаивал, чтобы к нему допустили нотариуса. Сам депутат сейчас находится под домашним арестом.

Максим Резник оказался в эпицентре скандальной истории. В ходе рейда силовиков выяснилось, что он находился в квартире-нарколаборатории. В отношении парламентария было возбуждено дело по факту незаконной покупки запрещенных веществ.