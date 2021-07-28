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Полиция Петербурга ищет задушивших мать двоих детей на Пулковском шоссе
Происшествия
Полиция Петербурга ищет задушивших мать двоих детей на Пулковском шоссе
78.mvd.ru  /  пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

, 28 июля. Неизвестные затянули шнур вокруг горла женщины и привязали труп к автомобилю.

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге ищут убийцу женщины, труп которой был привязан зк припаркованной иномарке. По данным полиции, тело 43-летней женщины нашли на Пулковском шоссе.

Следователи подозревают в убийстве мужчину, который ранее уже был судим. У погибшей остались двое детей: 13-летний мальчик и 17-летняя девушка.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей произошедшего.

Еще одно убийство произошло в Башкирии. Там злоумышленники до смерти избили таксиста.

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