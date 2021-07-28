Стало известно, сколько кандидатов представят «Родину» на выборах в ЗакС Петербурга

Санкт-Петербург, 28 июля. Отделение партии «Родина» в Петербурге выдвинуло всех 54 кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Об этом заявил председатель совета регионального отделения Андрей Петров.

По его словам, политическое объединение представят 54 кандидата. «Единая Россия» и КПРФ выдвинули по 74 представителя.

Петров отметил, что «Родина» дала поздний старт предвыборной кампании. Однако, по данным социологов, месяц активной работы повысил рейтинг партии на 5%. Политическое объединение к сентябрю надеется увеличить показатель до 10-15%.

Политик добавил, что партия сможет увеличить рейтинг благодаря простым и понятным для населения тезисам. Объединение предлагает отменить привилегии депутатов ЗакС Петербурга.