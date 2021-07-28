Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 17:36
17:34
Общество
Иммунолог рассказал, что поможет предотвратить появление новых штаммов COVID-19
17:31
Происшествия
Отдыхающих на Кипре россиян оштрафовали на 52 тыс. рублей из-за масок
17:31
Происшествия
В Вологодской области сошли с рельсов несколько вагонов с щебнем
17:28
Политика
РКН раскрыл подробности блокировки электронных ресурсов организаций Навального
17:26
Общество
Пришедшая в себя МакSим начала разговаривать с врачами
17:26
Общество
Игры Blizzard и Ubisoft начали бойкотировать после скандала с домогательствами
17:24
Экономика
Россиянам объяснили нюансы получения льгот за ЖКХ
17:21
Весь мир
Проливные дожди и наводнения унесли жизни двух человек в Коста-Рике
17:19
Весь мир
Тунисскую партию «Ан-Нахда» подозревают в иностранном финансировании
17:16
Политика
Елена Панина: Милитаризации Арктики в интересах США неприемлема для России
Все новости

Три грациозные цапли поселились у Водоканала Петербурга

  /   Обновлено: 28 июля 2021 16:06
Общество
Три грациозные цапли поселились у Водоканала Петербурга
vk.com  /  Птицы СПб и России

Санкт-Петербург, 28 июля. Несколько диких цапель на протяжении пяти лет живут возле очистных сооружений Водоканала Петербурга.

Перелетные дикие птицы поселились в водоеме на канализационных очистных сооружениях в Ольгино. Дело в том, что данная местность — просторная и тихая. Птицам здесь крайне комфортно, к тому же, работники предприятия стараются не тревожить пернатых.

«В результате дикие цапли почувствовали себя хозяевами, спокойно расхаживают по водоему, разминают крылья и отдыхают в камышах», — рассказали сотрудники Водоканала.

Необычный случай произошел с другими пернатыми в начале июля в Северной столице. Жители одного из районов Петербурга сообщили о странной парочке — попугае и голубке — которые расхаживали по улицам города.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Три грациозные цапли поселились у Водоканала Петербурга
петербург хорошие новости россии цапля
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru