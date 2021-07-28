Три грациозные цапли поселились у Водоканала Петербурга

Санкт-Петербург, 28 июля. Несколько диких цапель на протяжении пяти лет живут возле очистных сооружений Водоканала Петербурга.

Перелетные дикие птицы поселились в водоеме на канализационных очистных сооружениях в Ольгино. Дело в том, что данная местность — просторная и тихая. Птицам здесь крайне комфортно, к тому же, работники предприятия стараются не тревожить пернатых.

«В результате дикие цапли почувствовали себя хозяевами, спокойно расхаживают по водоему, разминают крылья и отдыхают в камышах», — рассказали сотрудники Водоканала.

Необычный случай произошел с другими пернатыми в начале июля в Северной столице. Жители одного из районов Петербурга сообщили о странной парочке — попугае и голубке — которые расхаживали по улицам города.