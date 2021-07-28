Суд вынес приговор самокатчику за наезд на ребенка в Колпино

Санкт-Петербург, 28 июля. Самокатчика, сбившего ребенка в Петербурге, осудили на 300 часов обязательных работ. Суд также взыскал в пользу пострадавшего 200 тыс. рублей.

Инцидент произошел в Колпинском парке. Мужчина на электросамокате сбил мальчика, который катался на велосипеде. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. После инцидента ему потребовалась операция.

Виновник происшествия признал вину. Суд оштрафовал мужчину на 200 тыс. рублей. Гражданину также назначили 300 часов обязательных работ.

Ранее трактор сбил жительницу Тюмени на пешеходном переходе и скрылся. Пострадавшая в момент аварии разговаривала по телефону.