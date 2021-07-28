Оперативники задержали соседей за избиение петербуржца до смерти в парадной жилого дома

Санкт-Петербург, 28 июля. Правоохранители задержали по подозрению в убийстве мужчины в Красносельском районе Петербурга 21-летнего мигранта и двух местных жителей 22 и 28 лет.

По данным следствия, задержанные в парадной одного из домов на проспекте Героев до смерти избили 35-летнего мужчину. Голова погибшего была окровавлена, а на пояснице находился кровоподтек темно-фиолетового цвета, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и изъяла записи с камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий предполагаемые преступники были задержаны. Оказалось, что один из них уже был ранее неоднократно судим за кражу, грабеж и иные преступления.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Ведется следствие. Кроме этого, в отношении задержанных составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.