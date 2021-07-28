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ФАН узнал подробности нападения на артиста балета в центре Петербурга

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:04
Происшествия
ФАН узнал подробности нападения на артиста балета в центре Петербурга
pixabay.com  /  Pavlofox

Санкт-Петербург, 28 июля. Стали известны новые подробности о нападении на артиста балета, которое произошло утром 25 июля на Садовой улице.

По данным источника ФАН, злоумышленник уже был судим и приехал в Северную столицу из Дагестана. Артиста избили прямо на глазах у друзей и отобрали у него деньги. Приятели не смогли помочь мужчине, потому что их удерживал напарник нападавшего.

Эта же компания на набережной канала Грибоедова ранее отобрала у молодого человека смартфон и наушники. Один из подозреваемых был задержан 26 июля. Второго продолжают искать, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко сообщил ФАН, что дело уже раскрыто.

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