Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 12:59
12:58
Армия
Шойгу сравнил действия США в Афганистане с побегом плохого дрессировщика из цирка
12:58
Общество
Продолжение «Секса в большом городе» не ограничится одним сезоном
12:58
Происшествия
Замдиректора организации по аренде кранов в Краснодаре ответит в суде за халатность
12:55
Наука
Исследователь Шустов объяснил вероятность падения метеорита, подобного челябинскому
12:53
Происшествия
Беглецы из колонии в Шамхале получили новые сроки
12:51
Общество
Эфир: Почему российские дети и подростки все чаще страдают ожирением
12:49
Происшествия
Подросток на Mercedes спровоцировал ДТП с пострадавшей в Зеленограде
12:47
Общество
Памятник искусства освятили на Куликовом Поле в День крещения Руси
12:45
Происшествия
Оперативники задержали соседей за избиение петербуржца до смерти в парадной жилого дома
12:45
Общество
Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье
Все новости

Установлена личность женщины, погибшей в озере на территории парка Героев-Пожарных

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:35
Происшествия
Установлена личность женщины, погибшей в озере на территории парка Героев-Пожарных
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 28 июля. Водолазы достали тело петербурженки из водоема на территории парка Героев-Пожарных. Женщина отправилась купаться после употребления спиртных напитков.

Как стало известно ФАН, в водоеме утонула 53-летняя местная жительница.

Трагедия произошла накануне. Женщина распивала алкогольные напитки в компании четырех человек. В ходе застолья она отправилась освежиться, но в какой-то момент ушла под воду и не смогла выплыть. Спасатели приехали на место происшествия и нашли ее в четырех метрах от берега. Глубина озера достигала шести метров. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают показания свидетелей трагедии.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Установлена личность женщины, погибшей в озере на территории парка Героев-Пожарных
петербург парк утонула
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru