Установлена личность женщины, погибшей в озере на территории парка Героев-Пожарных

Санкт-Петербург, 28 июля. Водолазы достали тело петербурженки из водоема на территории парка Героев-Пожарных. Женщина отправилась купаться после употребления спиртных напитков.

Как стало известно ФАН, в водоеме утонула 53-летняя местная жительница.

Трагедия произошла накануне. Женщина распивала алкогольные напитки в компании четырех человек. В ходе застолья она отправилась освежиться, но в какой-то момент ушла под воду и не смогла выплыть. Спасатели приехали на место происшествия и нашли ее в четырех метрах от берега. Глубина озера достигала шести метров. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают показания свидетелей трагедии.