Тело петербурженки достали из водоема на территории парка Героев-пожарных

Санкт-Петербург, 28 июля. Накануне вечером из озера в парке Героев-пожарных достали тело девушки. Личность погибшей пока не установлена.

По словам очевидцев, на берегу отдыхала компания из четырех человек. Одна из девушек пошла купаться, после чего ушла под воду и не выплыла. На место приехали спасательные службы.

К поиску тела были подключены водолазы. Пострадавшую нашли спустя полчаса после трагедии в четырех метрах от берега. В этом месте глубина озера достигает шести метров. В данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и собирает показания свидетелей трагедии.

Из воды извлекли тело 40-летнего мужчины, который утонул во время купания в одном из районов Саратовской области.