Жара с грозой ожидаются в Петербурге 28 июля

Санкт-Петербург, 28 июля. Привычные дожди вновь ожидают Северную столицу. При этом в городе сохранится теплая погода, заявили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно прогнозу на среду, в Санкт-Петербург придут шквалистый ветер, дожди и грозы, местами возможен град. Несмотря на ожидаемые погодные условия температура воздуха существенно не опустится. Столбики термометров по-прежнему будут показывать до +29 градусов, сказано в сообщении.

Жителей и гостей города на Неве предупредили, что на фоне прогнозируемых климатических условий существует опасность возникновения ДТП и прочих происшествий. Также не исключена вероятность повреждений линий электропередач во время грозы.

Циклон «Дирк», который угрожал городам Европы, потерял свою силы и уже не представляет опасность для Российской Федерации, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Несмотря на это на территорию РФ придут ливневые дожди с грозами, но в рамках установленной нормы. С погодными неприятности могут столкнуться жители северо-запада страны, передает слова Вильфанда издание «Ридус».