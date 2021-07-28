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Пожарные ликвидировали возгорание «Лады» в Приморском районе Петербурга
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание «Лады» в Приморском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 июля. Автомобиль «Лада» вспыхнул в ночь на среду в Приморском районе Петербурга. Спасатели смогли потушить пожар, передали в местном МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей 28 июля в 01:15. По адресу аллея Котельникова, дом 6 к. 1 у автомобиля «Лада» выгорел моторный отсек. Сотрудники МЧС смогли потушить пожар в 01:58.

В ликвидации возгорания принимали участие пять спасателей и одна единица спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

На днях петербургские спасатели подняли упавший в Неву автомобиль. По имеющимся данным, в ходе инцидента водитель не пострадал, поскольку успел покинуть автомобиль.

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мчс петербург приморский район
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