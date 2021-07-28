Самый большой якорь в России появится на выставке в Кронштадте

Санкт-Петербург, 28 июля. Жителей и гостей Кронштадта планируют удивить новой выставкой якорей, рейдовых бочек и такелажного оборудования. Экспонаты предстанут перед посетителями 31 июля.

Открытие девяти интерактивных площадок пройдет в доковом Адмиралтействе Петра Великого в Кронштадте. Среди экземпляров будут находиться точные копии Чумного форта и «Площади Якорей», рассказал директор парка «Патриот» Андрей Кононов.

Кроме этого, администрация музея планирует провести открытие проекта «Поднять перископы». Инсталляции будут посвящены подвигу героя СССР и моряку Александру Маринеско.

На территории Кронштадта также планируют провести реставрацию Владимирского собора. На ремонт исторического здания выделили из бюджета 35 миллионов рублей, передает RT.