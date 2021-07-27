Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 00:41
00:30
Политика
Байден заявил о необходимости сотрудничества с Россией и Китаем
00:29
Спорт
«Получите, США!»: триумф российских гимнасток восхитил зрителей Олимпиады
00:29
Политика
Байден вспомнил о саммите с Путиным в Женеве
00:16
Весь мир
Расследование Bellingcat о «33 «вагнеровцах»»: дословный перевод
00:02
Общество
Ночная Ялта забита туристами: сотни тысяч людей отдыхают и веселятся в Крыму
23:58
Шоу-бизнес
Актеру сериала «Побег» Вентворту Миллеру диагностировали аутизм
23:53
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в Выборгском районе Санкт-Петербурга
23:46
Происшествия
Один сирийский военный погиб и трое ранены после обстрела террористов в Алеппо
23:40
Политика
Белый дом в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы
23:33
Общество
Сомнолог Черкасова объяснила опасность регулярного недосыпания
Все новости

Спасатели ликвидировали пожар в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в Выборгском районе Санкт-Петербурга
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Санкт-Петербург, 27 июля. Пожар начался в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На место происшествия выехали спасатели и спецтехника, рассказали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 27 июля в 23:07. Пожар начался на улице Заречной. Огонь охватил мотоцикл. Пострадали сгораемые части транспортного средства.

Пожар был ликвидирован спустя 18 минут, в 23:25. Сведений о погибших или пострадавших не поступало. На месте происшествия работали пять спасателей личного состава МЧС и одна единица техники, добавили в ведомстве.

Серьезный пожар охватил ЖК «Апарт-отель VALO» в Санкт-Петербурге 26 июля. Очевидцы сообщили о черном и густом дыме, который распространился во Фрунзенском районе города. Огонь удалось потушить в 16:19 силами 12 спасателей и трех единиц техники.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели ликвидировали пожар в Выборгском районе Санкт-Петербурга
пожар мчс мотоцикл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru