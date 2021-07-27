Спасатели ликвидировали пожар в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 27 июля. Пожар начался в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На место происшествия выехали спасатели и спецтехника, рассказали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 27 июля в 23:07. Пожар начался на улице Заречной. Огонь охватил мотоцикл. Пострадали сгораемые части транспортного средства.

Пожар был ликвидирован спустя 18 минут, в 23:25. Сведений о погибших или пострадавших не поступало. На месте происшествия работали пять спасателей личного состава МЧС и одна единица техники, добавили в ведомстве.

Серьезный пожар охватил ЖК «Апарт-отель VALO» в Санкт-Петербурге 26 июля. Очевидцы сообщили о черном и густом дыме, который распространился во Фрунзенском районе города. Огонь удалось потушить в 16:19 силами 12 спасателей и трех единиц техники.