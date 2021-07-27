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Происшествия
Медэксперты установят причину смерти председателя Куйбышевского районного суда
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Медэксперты установят причину смерти председателя Куйбышевского районного суда

  /   Обновлено: 27 июля 2021 22:23
Происшествия
Медэксперты установят причину смерти председателя Куйбышевского районного суда
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 27 июля. Причины гибели председателя Куйбышевского районного суда будут установлены судмедэкспертами. Кровь умершей возьмут на исследование.

Правоохранительные органы, по информации Федерального агентства новостей, намерены назначить экспертизы. Все эти мероприятия направлены на подтверждение причины смерти и обстоятельств ее наступления. Следователи могут составить полную картину произошедшего после вскрытия тела председателя суда и получения результатов СМЭ.

Тело председателя Куйбышевского районного суда Елены Г. было найдено в ее собственной квартире. По предварительной информации, смерть наступила внезапно и была ненасильственной. Следственный комитет планирует провести проверку.

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смерть председатель суда судмедэкспертиза
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