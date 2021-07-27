СК расследует дело о разжигании ненависти на почве религии

Санкт-Петербург, 27 июля. Сотрудниками Следственного комитета России расследуется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 148 и ч. 2 ст. 282 УК РФ о разжигании ненависти и нарушения права на вероисповедание.

Правоохранители установили, что житель Санкт-Петербурга, 1986 года рождения, в социальной сети ВКонтакте записал и опубликовал видео, где оскорбительно выражался о верующих и сравнивал их с людьми второго сорта. Кроме того, подозреваемый в видеоролике угрозы подкреплял демонстрацией оружия.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов подозреваемый был задержан. В данное время сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента, а также решают вопрос об избрании наказания для петербуржца.

Ранее СК России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трехлетней девочки, которую мать умышленно не лечила от ВИЧ. Женщина намеренно не давала никаких лекарств заболевшей дочери.