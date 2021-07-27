В Петербурге обозначили запрещенную для гидроциклов часть акватории Невы

Санкт-Петербург, 27 июля. Администрация Смольного решила ограничить движение гидроциклов по Неве. Новое постановление в ближайшие дни будет подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Контроль за его исполнением возложили на вице-губернатора города Максима Соколова. Движение водного транспортного средства будет запрещено в исторической части города. Нельзя будет перемещаться по территории между Тучковым, Литейным, Благовещенским и Сампсониевским мостами.

Изменения будут внесены в проект постановления о правилах пользования водными объектами на маломерных судах. Ранее власти Петербурга планировали снизить транспортный налог на гидроциклы в пять раз.

Почему Петербургу не грозит наводнение в ближайшее время, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Серьезное наводнение возможно только в одном случае.