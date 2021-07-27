Пенсионерка попала под электричку на Удельной

Санкт-Петербург, 27 июля. Несчастный случай с пенсионеркой произошел на ж/д путях. Женщина попала под колеса электрички, которая ехала из Петербурга в Выборг.

Происшествие случилось на железнодорожной станции Удельная. По предварительным данным, горожанка видела мчащийся поезд и побежала вперед, полагая, что успеет «проскочить». Однако электричка сбила пенсионерку.

Еще один несчастный случай произошел на юго‑востоке Москвы. Там иномарка наехала на 15‑летнюю девочку. Ребенок выжил, но врачи диагностировали у нее множественные ушибы, сообщало РИАМО.