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Пенсионерка попала под электричку на Удельной
Происшествия
Пенсионерка попала под электричку на Удельной
Народные новости  /  Алексей Оводов

Санкт-Петербург, 27 июля. Несчастный случай с пенсионеркой произошел на ж/д путях. Женщина попала под колеса электрички, которая ехала из Петербурга в Выборг.

Происшествие случилось на железнодорожной станции Удельная. По предварительным данным, горожанка видела мчащийся поезд и побежала вперед, полагая, что успеет «проскочить». Однако электричка сбила пенсионерку.

Еще один несчастный случай произошел на юго‑востоке Москвы. Там иномарка наехала на 15‑летнюю девочку. Ребенок выжил, но врачи диагностировали у нее множественные ушибы, сообщало РИАМО.

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смерть пенсионерка удельная
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