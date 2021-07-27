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Суд в Петербурге запретил владельцу использовать помещения под офис и детсад
Происшествия
Суд в Петербурге запретил владельцу использовать помещения под офис и детсад
pixabay.com  /  qimono

Санкт-Петербург, 27 июля. Товарищество собственников жилья выиграло суд против местного бизнесмена. Ответчик незаконно превратил квартиры в объекты для коммерции.

В суде было установлено, что предприниматель владеет двумя квартирами. Одну из них он приспособил под офис, в котором зарегистрированы три организации. Вторую квартиру мужчина переделал под частный детский сад, сообщил источник ФАН.

Представитель ТСЖ ранее просил бизнесмена предоставить документы, подтверждающие перевод его имущества в нежилой фонд. Бизнесмен проигнорировал запрос. Кроме того, в ТСЖ стали жаловаться жильцы дома. Они возмущались мусором и курением работников незаконного офиса, нахождением посторонних лиц. Кроме того, люди негодовали, почему общедомовое имущество используют воспитанники детского сада.

Истцу через суд удалось добиться запрета на использование квартир не по целевому назначению. Офис и садик смогут работать только после перевода помещений в категорию нежилых.

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