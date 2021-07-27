Движение транспорта ограничат в Петербурге из-за ремонтных работ

Санкт-Петербург, 27 июля. Сотрудники дорожных служб выполнят ремонт на Ленинградской улице в поселке Песочный, расположенном в Курортном районе Северной столицы.

В связи с этим движение на некоторых дорогах Петербурга будет ограничено. Например, с 3 по 9 августа водители не смогут проехать по Краснофлотской улице. С 20:00 7 августа до 05:30 8 августа и с 20:00 8 августа до 05:30 9 августа петербуржцы и гости Северной столицы не смогут попасть на автомобиле на улицу Новостроек.

К тому же ограничения затронут участок Ленинградской улицы от Краснофлотской до Лесной. Проезд по нему ограничат с 05:30 9 августа до 05:30 10 августа. В другие дни ответственные органы поэтапно закроют движение на ряде участков. Водителям рекомендуется планировать маршрут с учетом возможных ограничений.

На КАД также закрыты несколько участков для проезда. Ограничения связаны с ремонтными работами, заявил глава территориального ситуационного центра ФКУ Илья Пузырев. На второй полосе трассы предстоит устранить колейность.