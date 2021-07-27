Росприроднадзор проверит законность стройки в охранной зоне Финского залива

Санкт-Петербург, 27 июля. Жители Петербурга подали жалобу в Росприроднадзор на стройку в районе Финского залива.

Жители Красносельского района Петербурга обратились в Росприроднадзор с просьбой проверить законность строительства парковочной зоны недалеко от залива. Согласно информации, которая есть в распоряжении ведомства, работы частично проходят в водоохранной зоне.

«Для установления законности проводимых работ Управлением направлены запросы в комитет имущественных отношений, службу госстроительного надзора и госадминистративно-техническую инспекцию Петербурга», — сказано в сообщении.

Этим летом на территории Северной столицы была зафиксирована чрезвычайно высокая температура воздуха. Аномальная жара привела к повышению температуры воды, что привело к образованию сине-зеленых водорослей.